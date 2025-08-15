Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用皮革材料，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。
- 显示颜色： 黑/绣球花紫
- 款式： HJ4563-001
Nike Air Force 1 LV8
其他细节
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 黑/绣球花紫
- 款式： HJ4563-001
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
