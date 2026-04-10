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Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋 - 白色/白色/冰川蓝/君王

Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

¥699

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用经典的鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。


  • 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/君王
  • 款式： IR8259-181

Nike Air Force 1 LV8

¥699

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用经典的鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合设计，赋予鞋面出众结构感和耐穿性
  • 圆形底纹，在球场内外铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/君王
  • 款式： IR8259-181

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