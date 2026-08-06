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Nike Air Force 1 LV8 (GS)
大童运动童鞋
¥669
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此配色当前无货
Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋采用缤纷花卉造型，绽放传奇的真正魅力。该经典鞋款焕新演绎 1982 年元年篮球鞋，成为专为年轻新运动鞋迷打造的日常运动鞋。
- 显示颜色： 白色/金属银/浅北极粉/浅北极粉
- 款式： CN8535-100
Nike Air Force 1 LV8 (GS)
¥669
传奇经典，魅力绽放
Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋采用缤纷花卉造型，绽放传奇的真正魅力。该经典鞋款焕新演绎 1982 年元年篮球鞋，成为专为年轻新运动鞋迷打造的日常运动鞋。
经典风格
采用皮革和合成材质组合鞋面，塑就出色耐穿性和复古魅力。
彰显 Air 风格
后跟加入 Air 缓震技术，巧妙结合柔软泡棉，延续元年款的缓震舒适性能。
经久耐穿
全掌型橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 白色/金属银/浅北极粉/浅北极粉
- 款式： CN8535-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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