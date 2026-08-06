 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋 - 白色/黑/多色

Nike Air Force 1 LV8 (GS)

大童运动童鞋

¥669

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋重磅回归！该款 1982 年经典篮球鞋采用匠心设计，饰有像素风格的虹彩 Swoosh，融入你熟悉的挚爱细节，呈现赛场风范。谁想畅玩一番？


  • 显示颜色： 白色/黑/多色
  • 款式： CW1577-100

Nike Air Force 1 LV8 (GS)

¥669

经典传奇，纵横赛场

Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋重磅回归！该款 1982 年经典篮球鞋采用匠心设计，饰有像素风格的虹彩 Swoosh，融入你熟悉的挚爱细节，呈现赛场风范。谁想畅玩一番？

经典造型

天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显复古 AF1 风范。

彰显 Air 风格

鞋底加入隐藏式 Air 缓震技术，营造柔软缓震效果。

保持强大抓地力

橡胶鞋底，为关键区域缔造非凡抓地力。

产品细节

  • 包边结构，塑就传统 AF1 风范
  • 显示颜色： 白色/黑/多色
  • 款式： CW1577-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。