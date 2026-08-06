Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋重磅回归！该款 1982 年经典篮球鞋采用匠心设计，饰有像素风格的虹彩 Swoosh，融入你熟悉的挚爱细节，呈现赛场风范。谁想畅玩一番？

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