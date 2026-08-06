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Nike Air Force 1 LV8 (GS)
大童运动童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋重磅回归！该款 1982 年经典篮球鞋采用匠心设计，饰有像素风格的虹彩 Swoosh，融入你熟悉的挚爱细节，呈现赛场风范。谁想畅玩一番？
- 显示颜色： 白色/黑/多色
- 款式： CW1577-100
Nike Air Force 1 LV8 (GS)
¥669
经典传奇，纵横赛场
Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋重磅回归！该款 1982 年经典篮球鞋采用匠心设计，饰有像素风格的虹彩 Swoosh，融入你熟悉的挚爱细节，呈现赛场风范。谁想畅玩一番？
经典造型
天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显复古 AF1 风范。
彰显 Air 风格
鞋底加入隐藏式 Air 缓震技术，营造柔软缓震效果。
保持强大抓地力
橡胶鞋底，为关键区域缔造非凡抓地力。
产品细节
- 包边结构，塑就传统 AF1 风范
- 显示颜色： 白色/黑/多色
- 款式： CW1577-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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