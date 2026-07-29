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Nike Air Force 1 LV8 耐克好胜小怪兽系列大童空军一号运动鞋 - 白色/白色/亚麻/铝蓝

Nike Air Force 1 LV8

耐克好胜小怪兽系列大童空军一号运动鞋

10% 折让

Nike Air Force 1 LV8 耐克好胜小怪兽系列大童空军一号运动鞋采用经典的鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。该鞋款的鞋面饰有撞色缝线设计，后跟处配有可拆卸徽章，缔造出众风范。


  • 显示颜色： 白色/白色/亚麻/铝蓝
  • 款式： IW2031-141

Nike Air Force 1 LV8

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Nike Air Force 1 LV8 耐克好胜小怪兽系列大童空军一号运动鞋采用经典的鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。该鞋款的鞋面饰有撞色缝线设计，后跟处配有可拆卸徽章，缔造出众风范。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
  • 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/白色/亚麻/铝蓝
  • 款式： IW2031-141

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