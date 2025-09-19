 
Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列中国结大童空军一号运动鞋 - 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿

Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列

中国结大童空军一号运动鞋

22% 折让

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列大童空军一号运动鞋，展现出色经典风范。 耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常鞋款。 该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。


  • 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
  • 款式： HV6000-131

Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列

22% 折让

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列大童空军一号运动鞋，展现出色经典风范。 耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常鞋款。 该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。

其他细节

  • 天然皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
  • 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
  • 款式： HV6000-131

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。