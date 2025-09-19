Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列
中国结大童空军一号运动鞋
22% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike Air Force 1 LV8 耐克灵蛇迎新系列大童空军一号运动鞋，展现出色经典风范。 耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常鞋款。 该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。
- 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
- 款式： HV6000-131
其他细节
- 天然皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
