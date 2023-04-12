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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥669

      深藏青/黑/白色/白色
      大学红/黑/白色/白色
      白色/白色/黑

      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS) 大童运动童鞋，彰显你对挚爱联赛的拥趸之心。鞋舌和鞋后侧饰有 NBA 标志。搭载 Nike Air 缓震配置，塑就经典 82 年元年款经典舒适感受。匠心Swoosh设计，畅享疾速比赛带来的运动自如感受。

      • 显示颜色： 深藏青/黑/白色/白色
      • 款式： CK0502-400

      尺寸与尺码

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