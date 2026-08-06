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Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)
大童运动童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋搭载反光 Swoosh 标志，将该标志设计提升到新的高度，彰显与众不同的风格。鞋底加入 Air 缓震技术的经典设计，打造出众舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰
- 款式： BQ5484-100
Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)
¥669
经典重塑
Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋搭载反光 Swoosh 标志，将该标志设计提升到新的高度，彰显与众不同的风格。鞋底加入 Air 缓震技术的经典设计，打造出众舒适穿着体验。
其他细节
- 皮革与合成革组合鞋面，经久耐穿且易于清洁。
- 鞋底加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
- 鞋头覆面有效提高耐穿度
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰
- 款式： BQ5484-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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