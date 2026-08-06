Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋搭载反光 Swoosh 标志，将该标志设计提升到新的高度，彰显与众不同的风格。鞋底加入 Air 缓震技术的经典设计，打造出众舒适穿着体验。

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