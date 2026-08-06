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Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋 - 白色/黑/狼灰

Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

大童运动童鞋

¥669

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此配色当前无货

Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋搭载反光 Swoosh 标志，将该标志设计提升到新的高度，彰显与众不同的风格。鞋底加入 Air 缓震技术的经典设计，打造出众舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰
  • 款式： BQ5484-100

Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

¥669

经典重塑

Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋搭载反光 Swoosh 标志，将该标志设计提升到新的高度，彰显与众不同的风格。鞋底加入 Air 缓震技术的经典设计，打造出众舒适穿着体验。

其他细节

  • 皮革与合成革组合鞋面，经久耐穿且易于清洁。
  • 鞋底加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 鞋头覆面有效提高耐穿度

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰
  • 款式： BQ5484-100

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