Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋可为孩子打造瞩目造型，营造双倍乐趣。后跟侧边重复“AIR”品牌标志打造出众造型，沿袭 1982 年的传奇设计，打造经典风范，专为儿童而设。

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