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Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)
大童空军一号运动童鞋
¥669
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此配色当前无货
Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋可为孩子打造瞩目造型，营造双倍乐趣。后跟侧边重复“AIR”品牌标志打造出众造型，沿袭 1982 年的传奇设计，打造经典风范，专为儿童而设。
- 显示颜色： 尘光子色/数码粉/白色/尘光子色
- 款式： CJ4092-002
Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)
¥669
续写传奇
Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋可为孩子打造瞩目造型，营造双倍乐趣。后跟侧边重复“AIR”品牌标志打造出众造型，沿袭 1982 年的传奇设计，打造经典风范，专为儿童而设。
元年款风范
皮革与合成材质打造经典外观，经久耐穿且易于清洁。
经典 Air
鞋底加入 Air 缓震技术，营造出众支撑的缓震脚感。
强劲抓地力
橡胶外底，为关键区域缔造非凡抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 尘光子色/数码粉/白色/尘光子色
- 款式： CJ4092-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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