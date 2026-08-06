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Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋 - 尘光子色/数码粉/白色/尘光子色

Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)

大童空军一号运动童鞋

¥669

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Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋可为孩子打造瞩目造型，营造双倍乐趣。后跟侧边重复“AIR”品牌标志打造出众造型，沿袭 1982 年的传奇设计，打造经典风范，专为儿童而设。


  • 显示颜色： 尘光子色/数码粉/白色/尘光子色
  • 款式： CJ4092-002

Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)

¥669

续写传奇

Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋可为孩子打造瞩目造型，营造双倍乐趣。后跟侧边重复“AIR”品牌标志打造出众造型，沿袭 1982 年的传奇设计，打造经典风范，专为儿童而设。

元年款风范

皮革与合成材质打造经典外观，经久耐穿且易于清洁。

经典 Air

鞋底加入 Air 缓震技术，营造出众支撑的缓震脚感。

强劲抓地力

橡胶外底，为关键区域缔造非凡抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 尘光子色/数码粉/白色/尘光子色
  • 款式： CJ4092-002

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