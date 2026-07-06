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Nike Air Force 1 LV8 3
大童空军一号运动鞋
30% 折让
穿上这款 Nike Air Force 1 LV8 3 大童空军一号运动鞋，它将带你前往下一个目的地，助你轻松抵达。请系好鞋带，舒适出行，你的去处，不止一处。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IO9739-100
Nike Air Force 1 LV8 3
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其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
- 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IO9739-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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