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      Nike Air Force 1 Mid '07 LV8 2

      男子运动鞋

      ¥849

      雾靛青/白色/泡沫粉
      黑/白色/黑

      Nike Air Force 1 Mid '07 LV8 2 男子运动鞋采撷 1982 元年篮球鞋款的出众性能，添加新颖细节设计，造就时尚利落外观。加垫中帮鞋口为脚踝部位营造稳固贴合的舒适感，俏皮配色和图案为经典款式带来趣味元素。

      • 显示颜色： 雾靛青/白色/泡沫粉
      • 款式： AO2444-400

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