Nike Air Force 1 Mid By You
专属定制男子运动鞋
¥999
细节决定一切。 Nike Air Force 1 Mid By You 专属定制男子运动鞋，供你定制专属标签、鞋带和鞋带扣，在后饰片上留下个性化文字信息。 8 种配色任你挑选，鞋底可额外添加半透明材质或天然橡胶等，塑就别具一格的个性化外观。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0660-900
Nike Air Force 1 Mid By You
¥999
细节决定一切。 Nike Air Force 1 Mid By You 专属定制男子运动鞋，供你定制专属标签、鞋带和鞋带扣，在后饰片上留下个性化文字信息。 8 种配色任你挑选，鞋底可额外添加半透明材质或天然橡胶等，塑就别具一格的个性化外观。
基本材料
采用皮革鞋面，中底和外底可选传统材质、半透明材质或天然橡胶。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！
秀出自我
后饰片可添加名字首字母、 昵称 或其他个人信息， 至多 3 个字符，助你展现个性风采。
其他细节
- 采用优质材料，搭配牢固缝线和包边设计，塑就浑然一体的造型，经久耐穿
- Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0660-900
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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