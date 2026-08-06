Nike Air Force 1 Mid QS

¥999

经典鞋款，焕新演绎

打开鞋盒，仿佛穿越回过去。 Nike Air Force 1 Mid QS 男子运动鞋将自有风格与户外元素相互交融，焕新演绎元年款篮球鞋，旨在致敬人类赖以生存的大自然。 鞋舌背面的耐克勾勾标志经匠心设计，搭配利落外观，焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范。

其他细节 鞋舌背面饰有趣味耐克勾标志，旨在致敬自有的经典设计

柔软皮革，彰显出众休闲格调

自然色调向户外元素致敬，橙色装饰彰显经典 Nike 风范

皮革鞋面，搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿

Air 缓震配置起初专为篮球运动匠心设计，缔造非凡舒适感受；脚踝和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验

中帮加垫鞋口，塑就经典外观和舒适脚感

产品细节 显示颜色： 白色/油绿/帆白/荷兰橙

款式： DQ3505-100