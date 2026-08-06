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Nike Air Force 1 Mid QS
男子空军一号运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
打开鞋盒，仿佛穿越回过去。 Nike Air Force 1 Mid QS 男子运动鞋将自有风格与户外元素相互交融，焕新演绎元年款篮球鞋，旨在致敬人类赖以生存的大自然。 鞋舌背面的耐克勾勾标志经匠心设计，搭配利落外观，焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范。
- 显示颜色： 白色/油绿/帆白/荷兰橙
- 款式： DQ3505-100
Nike Air Force 1 Mid QS
¥999
经典鞋款，焕新演绎
打开鞋盒，仿佛穿越回过去。 Nike Air Force 1 Mid QS 男子运动鞋将自有风格与户外元素相互交融，焕新演绎元年款篮球鞋，旨在致敬人类赖以生存的大自然。 鞋舌背面的耐克勾勾标志经匠心设计，搭配利落外观，焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范。
其他细节
- 鞋舌背面饰有趣味耐克勾标志，旨在致敬自有的经典设计
- 柔软皮革，彰显出众休闲格调
- 自然色调向户外元素致敬，橙色装饰彰显经典 Nike 风范
- 皮革鞋面，搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿
- Air 缓震配置起初专为篮球运动匠心设计，缔造非凡舒适感受；脚踝和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验
- 中帮加垫鞋口，塑就经典外观和舒适脚感
产品细节
- 显示颜色： 白色/油绿/帆白/荷兰橙
- 款式： DQ3505-100
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取设计灵感，融入不同配色设计，推出各式特别联名款，成为享誉世界的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，其对时尚、音乐和运动鞋文化产生了不可磨灭的影响力。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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