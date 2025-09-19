 
Nike Air Force 1 Sage Low 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋款，专为女性匠心打造。简约鞋面设计，彰显不凡型格。精巧鞋口设计，有助减少摩擦。采用厚实中底彰显大胆无畏精神，因为我们知道，你不仅是参赛者，还可以是制霸赛场的引领者。


  • 显示颜色： 微粒茶色/幻影灰白/微粒茶色
  • 款式： AR5339-201

Nike Air Force 1 Sage Low 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋款，专为女性匠心打造。简约鞋面设计，彰显不凡型格。精巧鞋口设计，有助减少摩擦。采用厚实中底彰显大胆无畏精神，因为我们知道，你不仅是参赛者，还可以是制霸赛场的引领者。

简洁外观

别致鞋面采用优质材料打造，塑就简洁利落的精致外观。出众结构，缔造简洁易搭外观。

经典造型

经典 Air Force 1 泡绵中底采用厚实设计，打造厚底造型。加大外底底纹，为 AF1 设计增添时尚元素。

透气舒适

鞋头及两侧打孔设计营造透气美感，赋予双足透气感受。

产品细节

  • 厚实中底
  • 优质鞋面
  • 泡绵中底搭载后跟 Nike Air 缓震系统
  • 外底融入橡胶细节，具备出色抓地力与耐穿性
  • 显示颜色： 微粒茶色/幻影灰白/微粒茶色
  • 款式： AR5339-201

Air Force 1 起源

这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。

