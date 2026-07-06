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Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋 - 微绿/柔黄/阳光黄/白色

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号运动鞋

20% 折让
微绿/柔黄/阳光黄/白色
帆白/柔黄/帆白/氢蓝

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。


  • 显示颜色： 微绿/柔黄/阳光黄/白色
  • 款式： DZ1847-301

Nike Air Force 1 Shadow

20% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。

其他细节

  • 优质材料组合鞋面，柔软非凡
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计，有助提升鞋款辨识度
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 泡棉中底融合凹槽外底，塑就鞋款轻盈、灵活和舒适
  • 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 微绿/柔黄/阳光黄/白色
  • 款式： DZ1847-301

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