Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋
¥899
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋将经典版型与皮革和合成材质巧妙结合，塑就简约利落外观。
- 显示颜色： 白色/白色/微绿/橙粉
- 款式： IV3221-181
Nike Air Force 1 Shadow
¥899
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋将经典版型与皮革和合成材质巧妙结合，塑就简约利落外观。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/白色/微绿/橙粉
- 款式： IV3221-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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