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Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋
16% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。
- 显示颜色： 白色/上升粉/金属银/白色
- 款式： DZ1847-115
Nike Air Force 1 Shadow
16% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，柔软非凡
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计，有助提升鞋款辨识度
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 泡棉中底融合凹槽外底，塑就鞋款轻盈、灵活和舒适
- 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/上升粉/金属银/白色
- 款式： DZ1847-115
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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