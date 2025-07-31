Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋
22% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。
- 显示颜色： 帆白/石膏色/淡象牙白/油绿
- 款式： FN6335-101
Nike Air Force 1 Shadow
22% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面搭配缝制覆面，舒适耐穿
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 显示颜色： 帆白/石膏色/淡象牙白/油绿
- 款式： FN6335-101
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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