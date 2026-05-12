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Nike Air Force 1 Shadow 情人节系列女子空军一号运动鞋 - 帆白/帆白/牡丹红/砂岩灰粉

Nike Air Force 1 Shadow

情人节系列女子空军一号运动鞋

10% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 情人节系列女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/牡丹红/砂岩灰粉
  • 款式： IQ9803-161

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Nike Air Force 1 Shadow 情人节系列女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。

其他细节

  • 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型
  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面搭配缝制覆面，舒适耐穿
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/帆白/牡丹红/砂岩灰粉
  • 款式： IQ9803-161

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