第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Force 1 Shadow
情人节系列女子空军一号运动鞋
10% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 情人节系列女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。
- 显示颜色： 帆白/帆白/牡丹红/砂岩灰粉
- 款式： IQ9803-161
Nike Air Force 1 Shadow
10% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 情人节系列女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。
其他细节
- 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面搭配缝制覆面，舒适耐穿
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 显示颜色： 帆白/帆白/牡丹红/砂岩灰粉
- 款式： IQ9803-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。