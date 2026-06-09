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Nike Air Force 1 Tech Essential
大童空军一号运动鞋
¥669
Nike Air Force 1 Tech Essential 大童空军一号运动鞋采用经典鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。
- 显示颜色： 白色/游戏宝蓝
- 款式： IM7662-100
Nike Air Force 1 Tech Essential
¥669
Nike Air Force 1 Tech Essential 大童空军一号运动鞋采用经典鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。
其他细节
- 合成材质设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
- 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
- 前足外侧饰有刺绣耐克勾标志
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/游戏宝蓝
- 款式： IM7662-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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