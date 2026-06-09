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Nike Air Force 1 Tech Essential 大童空军一号运动鞋 - 白色/游戏宝蓝

Nike Air Force 1 Tech Essential

大童空军一号运动鞋

¥669
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Nike Air Force 1 Tech Essential 大童空军一号运动鞋采用经典鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。


  • 显示颜色： 白色/游戏宝蓝
  • 款式： IM7662-100

Nike Air Force 1 Tech Essential

¥669

Nike Air Force 1 Tech Essential 大童空军一号运动鞋采用经典鞋面拼接设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。

其他细节

  • 合成材质设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
  • 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
  • 前足外侧饰有刺绣耐克勾标志

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/游戏宝蓝
  • 款式： IM7662-100

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