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Nike Air Force 1 WW (GS) 大童运动童鞋 - 白色/白色/黑

Nike Air Force 1 WW (GS)

大童运动童鞋

¥599

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此配色当前无货

Nike Air Force 1 WW (GS) 大童运动童鞋为 Swoosh 标志融入“Worldwide”标签，展现全球团结力量。沿用 1982 经典鞋款中大众熟知并喜爱的鞋底 Air 缓震技术，巧搭激励人心的讯息字句，体现运动的全球一体精神。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CN8533-100

Nike Air Force 1 WW (GS)

¥599

经典隽永，全球挚爱

Nike Air Force 1 WW (GS) 大童运动童鞋为 Swoosh 标志融入“Worldwide”标签，展现全球团结力量。沿用 1982 经典鞋款中大众熟知并喜爱的鞋底 Air 缓震技术，巧搭激励人心的讯息字句，体现运动的全球一体精神。

经典风格

1982 元年款采用皮革和合成材质组合鞋面，塑就出色耐穿性和复古魅力。

彰显 Air 风格

后跟加入 Air 缓震技术，巧妙结合柔软泡棉，延续元年款的缓震舒适性能。

Worldwide 贴片

Nike Worldwide 徽章致敬运动和团结力量。源于多元文化，坚信成为世界佼佼者的前提在于创造优质的世界。包容万象。齐头并进。日日皆赢。

经久耐穿

全掌型橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CN8533-100

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