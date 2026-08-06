Nike Air Force 1 WW (GS) 大童运动童鞋为 Swoosh 标志融入“Worldwide”标签，展现全球团结力量。沿用 1982 经典鞋款中大众熟知并喜爱的鞋底 Air 缓震技术，巧搭激励人心的讯息字句，体现运动的全球一体精神。

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