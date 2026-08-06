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Nike Air Heritage 2.0 腰包 - 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/白色

Nike Air Heritage 2.0

腰包

¥179

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Nike Air Heritage 2.0 腰包彰显街头经典风范，助你畅快出行。拉链主袋便于安全收纳基本装备，可调节腰带则可塑就个性化贴合感。


  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/白色
  • 款式： CU9085-664

Nike Air Heritage 2.0

¥179

简约设计，铸就经典

Nike Air Heritage 2.0 腰包彰显街头经典风范，助你畅快出行。拉链主袋便于安全收纳基本装备，可调节腰带则可塑就个性化贴合感。

其他细节

  • 拉链主袋，轻松存取小物件
  • 可调节腰带，缔造个性化贴合感
  • 醒目“AIR”图案，增添传统风范

产品细节

  • 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/白色
  • 款式： CU9085-664

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