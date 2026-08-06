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Nike Air Heritage 2.0
腰包
¥179
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此配色当前无货
Nike Air Heritage 2.0 腰包彰显街头经典风范，助你畅快出行。拉链主袋便于安全收纳基本装备，可调节腰带则可塑就个性化贴合感。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/白色
- 款式： CU9085-664
Nike Air Heritage 2.0
¥179
简约设计，铸就经典
Nike Air Heritage 2.0 腰包彰显街头经典风范，助你畅快出行。拉链主袋便于安全收纳基本装备，可调节腰带则可塑就个性化贴合感。
其他细节
- 拉链主袋，轻松存取小物件
- 可调节腰带，缔造个性化贴合感
- 醒目“AIR”图案，增添传统风范
产品细节
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：聚酯纤维
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/白色
- 款式： CU9085-664
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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