Nike Air Huarache By You

¥999

今天有好好呵护双足吗？ 别就此止步。 穿上 Nike Air Huarache By You 专属定制女子运动鞋，让这双唯你专属的舒适经典之作助你找到好状态。 选择柔软翻毛皮，塑就复古风范，亦可选择利落皮革，呈现隽永风格。 一系列学院风格配色任你挑选，打造经典外观。 还可在鞋舌贴片上添加个性化信息。 无论如何选择，都能令你造型出众，自信倍增。 个性化 Air Huarache，赋予双足出众体验。 建议比正常尺码选大半码，以获得理想贴合感。

丰富鞋面选项

优质翻毛皮或皮革材质可供选择，打造弹性鞋面，舒适包覆双足。

玩转学院配色

无论来自哪所学校， 挚爱球队是哪支，还是中意哪个衣橱色调， 你都可以从一系列学院风格配色中尽情挑选，为世界带来缤纷色彩。

彰显个性

在鞋舌贴片上添加至多 5 个字符（数字 0-9、字母 A-Z 和符号）的个性化刺绣装饰，述说你的故事。 或选择元年款 Huarache 徽章，延续经典外观。