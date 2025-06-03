 

Nike Air Huarache By You

专属定制女子运动鞋

¥999

今天有好好呵护双足吗？ 别就此止步。 穿上 Nike Air Huarache By You 专属定制女子运动鞋，让这双唯你专属的舒适经典之作助你找到好状态。 选择柔软翻毛皮，塑就复古风范，亦可选择利落皮革，呈现隽永风格。 一系列学院风格配色任你挑选，打造经典外观。 还可在鞋舌贴片上添加个性化信息。 无论如何选择，都能令你造型出众，自信倍增。 个性化 Air Huarache，赋予双足出众体验。 建议比正常尺码选大半码，以获得理想贴合感。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： FD9782-900

Nike Air Huarache By You

¥999

今天有好好呵护双足吗？ 别就此止步。 穿上 Nike Air Huarache By You 专属定制女子运动鞋，让这双唯你专属的舒适经典之作助你找到好状态。 选择柔软翻毛皮，塑就复古风范，亦可选择利落皮革，呈现隽永风格。 一系列学院风格配色任你挑选，打造经典外观。 还可在鞋舌贴片上添加个性化信息。 无论如何选择，都能令你造型出众，自信倍增。 个性化 Air Huarache，赋予双足出众体验。 建议比正常尺码选大半码，以获得理想贴合感。

丰富鞋面选项

优质翻毛皮或皮革材质可供选择，打造弹性鞋面，舒适包覆双足。

玩转学院配色

无论来自哪所学校， 挚爱球队是哪支，还是中意哪个衣橱色调， 你都可以从一系列学院风格配色中尽情挑选，为世界带来缤纷色彩。

彰显个性

在鞋舌贴片上添加至多 5 个字符（数字 0-9、字母 A-Z 和符号）的个性化刺绣装饰，述说你的故事。 或选择元年款 Huarache 徽章，延续经典外观。

其他细节

  • 鞋面从滑水运动中汲取设计灵感，采用弹性面料妥帖包覆双足，塑就非凡脚感
  • Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感
  • 笼式后跟增强支撑力，结合加长鞋舌，再现你挚爱的 90 年代初期潮流外观
  • 缓震内衬可随足部动作灵活伸展，缔造理想贴合感受

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： FD9782-900

Huarache 起源

Nike Air Huarache 于 1991 年首度推出。 当时，鞋类设计师汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 希望结合滑水用氯丁橡胶靴的贴合度与南美凉鞋的良好性能。 这款鞋风靡一时，很快便赢得了篮球界的青睐，随后又占领街头，奠定了一代经典的非凡地位。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。