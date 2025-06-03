Nike Air Huarache By You
专属定制男子运动鞋
今天有好好呵护双足吗？ 别就此止步。 穿上 Nike Air Huarache By You 专属定制男子运动鞋，让这双唯你专属的舒适经典之作助你找到好状态。 选择柔软翻毛皮，塑就复古风范，亦可选择利落皮革，呈现隽永风格。 一系列学院风格配色任你挑选，打造经典外观。 还可在鞋舌贴片上添加个性化信息。 无论如何选择，都能令你造型出众，自信倍增。 个性化 Air Huarache，赋予双足出众体验。 建议比正常尺码选大半码，以获得理想贴合感。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FD9781-900
Nike Air Huarache By You
今天有好好呵护双足吗？ 别就此止步。 穿上 Nike Air Huarache By You 专属定制男子运动鞋，让这双唯你专属的舒适经典之作助你找到好状态。 选择柔软翻毛皮，塑就复古风范，亦可选择利落皮革，呈现隽永风格。 一系列学院风格配色任你挑选，打造经典外观。 还可在鞋舌贴片上添加个性化信息。 无论如何选择，都能令你造型出众，自信倍增。 个性化 Air Huarache，赋予双足出众体验。 建议比正常尺码选大半码，以获得理想贴合感。
丰富鞋面选项
优质翻毛皮或皮革材质可供选择，打造弹性鞋面，舒适包覆双足。
玩转学院配色
无论来自哪所学校， 挚爱球队是哪支，还是中意哪个衣橱色调， 你都可以从一系列学院风格配色中尽情挑选，为世界带来缤纷色彩。
彰显个性
在鞋舌贴片上添加至多 5 个字符（数字 0-9、字母 A-Z 和符号）的个性化刺绣装饰，述说你的故事。 或选择元年款 Huarache 徽章，延续经典外观。
其他细节
- 鞋面从滑水运动中汲取设计灵感，采用弹性面料妥帖包覆双足，塑就非凡脚感
- Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感
- 笼式后跟增强支撑力，结合加长鞋舌，再现你挚爱的 90 年代初期潮流外观
- 缓震内衬可随足部动作灵活伸展，缔造理想贴合感受
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FD9781-900
Huarache 起源
Nike Air Huarache 于 1991 年首度推出。 当时，鞋类设计师汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 希望结合滑水用氯丁橡胶靴的贴合度与南美凉鞋的良好性能。 这款鞋风靡一时，很快便赢得了篮球界的青睐，随后又占领街头，奠定了一代经典的非凡地位。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。