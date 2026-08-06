Nike Air Humara LX

¥1,399

Nike 首次携手巴黎品牌 Jacquemus，隆重推出 Nike Air Humara LX 女子运动鞋，让你室内室外切换自如。该联名款运动鞋巧妙糅合复古 ACG 越野鞋美学、奢华材料和精致细节，为街头造型注入一缕山间清新气息。

越野风格

该设计以回归自然为灵感，融合了 Air Humara 越野跑步鞋元素、复古 ACG 设计理念和优质材料。

出众外观，令人垂涎

根据你选择的风格，中底采用出众包覆设计，旨在致敬 1997 年的 Humara，同时塑就非凡触感。

可靠抓地力

后跟和前足的 Air 缓震配置旨在缔造非凡舒适脚感。