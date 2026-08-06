第 1 张图片，共 2 张图片
Air Jordan
大童可调节运动帽
¥229
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 大童可调节运动帽采用轻盈非凡的梭织面料，巧搭简约经典的 6 片式拼接设计和平整帽檐，助你全心投入比赛。运动帽正面饰有 Air Jordan 贴片，塑就抢眼经典风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA5169-010
Air Jordan
¥229
经典舒适，醒目风范
Air Jordan 大童可调节运动帽采用轻盈非凡的梭织面料，巧搭简约经典的 6 片式拼接设计和平整帽檐，助你全心投入比赛。运动帽正面饰有 Air Jordan 贴片，塑就抢眼经典风范。
其他细节
- 轻盈起皱锦纶面料，搭配复古造型，塑就经久耐穿的穿戴感受
- 可调式固定带采用搭扣扣合设计，可轻松调节贴合度
产品细节
- 刺绣孔眼
- 主身：100% 锦纶。里料/汗带：100% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA5169-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。