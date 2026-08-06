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Air Jordan 大童可调节运动帽 - 黑

Air Jordan

大童可调节运动帽

¥229

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Air Jordan 大童可调节运动帽采用轻盈非凡的梭织面料，巧搭简约经典的 6 片式拼接设计和平整帽檐，助你全心投入比赛。运动帽正面饰有 Air Jordan 贴片，塑就抢眼经典风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA5169-010

Air Jordan

¥229

经典舒适，醒目风范

Air Jordan 大童可调节运动帽采用轻盈非凡的梭织面料，巧搭简约经典的 6 片式拼接设计和平整帽檐，助你全心投入比赛。运动帽正面饰有 Air Jordan 贴片，塑就抢眼经典风范。

其他细节

  • 轻盈起皱锦纶面料，搭配复古造型，塑就经久耐穿的穿戴感受
  • 可调式固定带采用搭扣扣合设计，可轻松调节贴合度

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 主身：100% 锦纶。里料/汗带：100% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DA5169-010

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