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Air Jordan
婴童运动短袜（3 双）
10% 折让
Air Jordan 婴童运动短袜（3 双）采用柔软的棉混纺材料结合平整针织结构；其中 2 双紫色短袜袜底融入纹理图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳站立、安心学步。
- 显示颜色： 薄雾紫
- 款式： IW2250-588
Air Jordan
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Air Jordan 婴童运动短袜（3 双）采用柔软的棉混纺材料结合平整针织结构；其中 2 双紫色短袜袜底融入纹理图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳站立、安心学步。
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 薄雾紫
- 款式： IW2250-588
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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