Air Jordan
男子针织上衣
¥609¥69912% 折让
Air Jordan 男子针织上衣从球衣汲取设计灵感，采用柔软的提花针织面料，以独特风格焕新演绎经典 Jordan 图案。落肩设计结合宽松版型，缔造舒适穿着体验。
- 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
- 款式： HQ0767-045
Air Jordan
¥609¥69912% 折让
Air Jordan 男子针织上衣从球衣汲取设计灵感，采用柔软的提花针织面料，以独特风格焕新演绎经典 Jordan 图案。落肩设计结合宽松版型，缔造舒适穿着体验。
产品细节
- 60% 腈纶/26% 莱赛尔纤维/14% 亚麻
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
- 款式： HQ0767-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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