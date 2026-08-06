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Air Jordan 1
男子T恤
¥259
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穿上 Air Jordan 1 男子T恤，秀出T恤风范新高度。采用柔软舒适的面料，搭配印花图案。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DO1927-100
Air Jordan 1
¥259
经典风范，舒适出众
穿上 Air Jordan 1 男子T恤，秀出T恤风范新高度。采用柔软舒适的面料，搭配印花图案。
经典棉料
舒适质感，爱不释手。舒适针织棉料质感柔软，轻盈非凡，是日常穿搭的理想之选。
彰显品牌热爱
正面饰有经典 Jumpman 图案，大胆彰显你对品牌的拥趸之心。
产品细节
- 印花图案
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DO1927-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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