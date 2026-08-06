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Air Jordan 1 男子T恤 - 白色

Air Jordan 1

男子T恤

¥259

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穿上 Air Jordan 1 男子T恤，秀出T恤风范新高度。采用柔软舒适的面料，搭配印花图案。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DO1927-100

Air Jordan 1

¥259

经典风范，舒适出众

穿上 Air Jordan 1 男子T恤，秀出T恤风范新高度。采用柔软舒适的面料，搭配印花图案。

经典棉料

舒适质感，爱不释手。舒适针织棉料质感柔软，轻盈非凡，是日常穿搭的理想之选。

彰显品牌热爱

正面饰有经典 Jumpman 图案，大胆彰显你对品牌的拥趸之心。

产品细节

  • 印花图案
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DO1927-100

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