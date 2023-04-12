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      Air Jordan 1 Cargo

      男子运动鞋

      ¥1,099

      高射炮橄榄绿/白色/超级紫罗兰色/黑
      黑/金属银/亮桔/白色

      Air Jordan 1 Cargo 从旅行和飞行汲取设计灵感，采用交错覆面设计。皮革和织物组合鞋面轻盈舒适，经典 AJ1 中底带来经久不衰的缓震性能。

      • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/白色/超级紫罗兰色/黑
      • 款式： CD6757-300

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