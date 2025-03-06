Air Jordan 1 HI FlyEase (GS) 大童运动童鞋沿袭元年款的经典魅力，采用快速便捷的穿脱方式匠心打造。可拉开的鞋口拉链设计，塑就便于穿入的宽口版型，令这一经典鞋款成为出众的轻松穿搭之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。