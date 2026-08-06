第 1 张图片，共 6 张图片
Air Jordan 1 Jester XX Low
女子运动鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 JESTER XX Low 女子运动鞋巧妙融入趣味风格，焕新演绎经典元年款设计。优质材料鞋面提供舒适支撑力，结合双拉链封口，方便穿脱。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： AV4050-100
Air Jordan 1 Jester XX Low
30% 折让
趣味革新设计，升华经典魅力
Air Jordan 1 JESTER XX Low 女子运动鞋巧妙融入趣味风格，焕新演绎经典元年款设计。优质材料鞋面提供舒适支撑力，结合双拉链封口，方便穿脱。
其他细节
- Nike Air 技术，打造灵敏回弹的缓震性能
- 优质皮革和合成材质鞋面，塑就舒适支撑效果
- 双拉链开口设计，易于穿脱
- 内置拼接设计，缔造舒适稳固的贴合感
- 利落包边搭配硬质橡胶，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： AV4050-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。