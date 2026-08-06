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Air Jordan 1 Jester XX Low 女子运动鞋 - 白色/白色/黑

Air Jordan 1 Jester XX Low

女子运动鞋

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Air Jordan 1 JESTER XX Low 女子运动鞋巧妙融入趣味风格，焕新演绎经典元年款设计。优质材料鞋面提供舒适支撑力，结合双拉链封口，方便穿脱。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AV4050-100

Air Jordan 1 Jester XX Low

30% 折让

趣味革新设计，升华经典魅力

Air Jordan 1 JESTER XX Low 女子运动鞋巧妙融入趣味风格，焕新演绎经典元年款设计。优质材料鞋面提供舒适支撑力，结合双拉链封口，方便穿脱。

其他细节

  • Nike Air 技术，打造灵敏回弹的缓震性能
  • 优质皮革和合成材质鞋面，塑就舒适支撑效果
  • 双拉链开口设计，易于穿脱
  • 内置拼接设计，缔造舒适稳固的贴合感
  • 利落包边搭配硬质橡胶，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AV4050-100

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