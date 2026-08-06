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Air Jordan 1 Low (GS)
大童运动童鞋
¥599
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此配色当前无货
Air Jordan 1 Low (GS) 大童运动童鞋堪称经久不衰的热门鞋款。专为大童打造，采用多种配色，以趣味设计焕新演绎经典鞋款。
- 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
- 款式： 554723-106
Air Jordan 1 Low (GS)
¥599
经典传奇
Air Jordan 1 Low (GS) 大童运动童鞋堪称经久不衰的热门鞋款。专为大童打造，采用多种配色，以趣味设计焕新演绎经典鞋款。
内置 Air
鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验。
舒适经典
皮革与合成材质组合鞋面，再现经典设计。柔软鞋舌，舒适非凡。
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋头透气孔设计
- 橡胶包边外底
- 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
- 款式： 554723-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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