Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
11% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。
- 显示颜色： 山峰白/藤黄/灰黑
- 款式： 553560-153
Air Jordan 1 Low
11% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。
其他细节
- 优质鞋面，经久耐穿且舒适非凡
- 后跟搭载 Nike Air 气垫，打造轻盈回弹的缓震性能
- 外底融入弯曲凹槽设计
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 山峰白/藤黄/灰黑
- 款式： 553560-153
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。