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Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
20% 折让
经典外观，经久耐穿。这款 Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用经典设计，并搭配别致的鞋带栓扣和鞋舌上的独特编织设计，让你在日常中保持出众造型。
- 显示颜色： 帆白/白色/黄绿/铝蓝
- 款式： IW2019-141
Air Jordan 1 Low
20% 折让
经典外观，经久耐穿。这款 Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用经典设计，并搭配别致的鞋带栓扣和鞋舌上的独特编织设计，让你在日常中保持出众造型。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋带栓扣
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 帆白/白色/黄绿/铝蓝
- 款式： IW2019-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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