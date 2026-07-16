Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用扎染牛仔布搭配荷兰蓝点缀设计，让你在夏日时光享受挚爱运动鞋。后跟的刺绣 Wings 标志，彰显鞋柜中的经典主打鞋款。

Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用扎染牛仔布搭配荷兰蓝点缀设计，让你在夏日时光享受挚爱运动鞋。后跟的刺绣 Wings 标志，彰显鞋柜中的经典主打鞋款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。