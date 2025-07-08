 
Air Jordan 1 Low 女子运动鞋刺绣板鞋 - 帆白/淡象牙白/藤黄

Air Jordan 1 Low

女子运动鞋刺绣板鞋

21% 折让
帆白/淡象牙白/藤黄
黑/冰番石榴色/帆白/黑
藤黄/帆白/沙漠迷彩
帆白/椰奶色/中橄榄绿

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/藤黄
  • 款式： DC0774-112

Air Jordan 1 Low

21% 折让

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

出众材料

此低帮鞋款融入优质材料，打造出众鞋面。

内置 Air

后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款。

经典装饰

后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰。

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制 Swoosh 设计
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶抓地设计
  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/藤黄
  • 款式： DC0774-112

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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