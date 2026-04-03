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Air Jordan 1 Low
女子运动鞋
22% 折让
时尚有型，设计新颖。 Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，同时兼顾舒适脚感。
- 显示颜色： 浅石黑/潘趣红/棉布白/帆白
- 款式： IM6565-014
Air Jordan 1 Low
22% 折让
时尚有型，设计新颖。 Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，同时兼顾舒适脚感。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 浅石黑/潘趣红/棉布白/帆白
- 款式： IM6565-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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