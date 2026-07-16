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Air Jordan 1 Low
女子运动鞋
10% 折让
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，带来舒适感受。搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅烟灰/黑
- 款式： IX5001-101
Air Jordan 1 Low
10% 折让
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，带来舒适感受。搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
其他细节
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 天然皮革鞋面经久耐穿，彰显优质风范
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
- 鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅烟灰/黑
- 款式： IX5001-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。