时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，带来舒适感受。搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，带来舒适感受。搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。