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Air Jordan 1 Low 女子运动鞋 - 氢蓝/奶白 II/帆白/浅英国褐

Air Jordan 1 Low

女子运动鞋

¥899

Air Jordan 1 Low 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用别致的织物材质，搭配鞋带串珠细节，以俏皮风格焕新演绎经典版型。运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。


  • 显示颜色： 氢蓝/奶白 II/帆白/浅英国褐
  • 款式： IR7553-422

Air Jordan 1 Low

¥899

Air Jordan 1 Low 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用别致的织物材质，搭配鞋带串珠细节，以俏皮风格焕新演绎经典版型。运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。

其他细节

  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 天然皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就出众外观
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 氢蓝/奶白 II/帆白/浅英国褐
  • 款式： IR7553-422

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