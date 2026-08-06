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Air Jordan 1 Low 男子运动鞋 - 白色/健身红/黑

Air Jordan 1 Low

男子运动鞋

¥799
白色/健身红/黑
白色/白色/白色
帆白/大学金/黑/健身红
淡褐色/幻影灰白/帆白/黑
黑/浅烟灰/白色

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Air Jordan 1 Low 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。配色 133 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 白色/健身红/黑
  • 款式： 553558-116

Air Jordan 1 Low

¥799

Air Jordan 1 Low 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。配色 133 为圣诞系列精选配色。

其他细节

  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 优质鞋面经久耐穿，彰显时尚风范
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/健身红/黑
  • 款式： 553558-116

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