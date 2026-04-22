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Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列女子运动鞋 - 浅巧克力色/黑/灰桃红/浅巧克力色

Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列

女子运动鞋

10% 折让

Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列女子运动鞋助你喜迎马年。这款运动鞋从 1985 年面世的初代鞋款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用别致的经典设计，让你穿搭出彩。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格。


  • 显示颜色： 浅巧克力色/黑/灰桃红/浅巧克力色
  • 款式： IQ1106-220

Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列

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Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列女子运动鞋助你喜迎马年。这款运动鞋从 1985 年面世的初代鞋款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用别致的经典设计，让你穿搭出彩。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 浅巧克力色/黑/灰桃红/浅巧克力色
  • 款式： IQ1106-220

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