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Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列
女子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列女子运动鞋助你喜迎马年。这款运动鞋从 1985 年面世的初代鞋款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用别致的经典设计，让你穿搭出彩。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格。
- 显示颜色： 浅巧克力色/黑/灰桃红/浅巧克力色
- 款式： IQ1106-220
Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列
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Air Jordan 1 Low Chinese New Year 新年系列女子运动鞋助你喜迎马年。这款运动鞋从 1985 年面世的初代鞋款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用别致的经典设计，让你穿搭出彩。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 浅巧克力色/黑/灰桃红/浅巧克力色
- 款式： IQ1106-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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