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Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋缓震抓地 - 白色/浮石灰/霞光粉/红杉绿

Air Jordan 1 Low G

高尔夫球鞋缓震抓地

21% 折让

从发球到之后的推杆，缔造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。


  • 显示颜色： 白色/浮石灰/霞光粉/红杉绿
  • 款式： DD9315-119

Air Jordan 1 Low G

21% 折让

从发球到之后的推杆，缔造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。

经典再现

优质材料结合醒目设计，再现经典外观。

Air 缓震技术

后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。

传统风范，强劲抓地

一体式抓地底纹基于元年款外底设计，为前足添加圆形支点。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/浮石灰/霞光粉/红杉绿
  • 款式： DD9315-119

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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