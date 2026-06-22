Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋将经典运动鞋元素从篮球场带到高尔夫球场。外底采用可拆卸鞋钉和匠心抓地设计，塑就出众抓地力，助你轻松挥杆。足底 Air 缓震配置，脚感舒适，让你轻松迈步。

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