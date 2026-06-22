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Air Jordan 1 Low G Spiked
男/女高尔夫球鞋
¥1,399
Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋将经典运动鞋元素从篮球场带到高尔夫球场。外底采用可拆卸鞋钉和匠心抓地设计，塑就出众抓地力，助你轻松挥杆。足底 Air 缓震配置，脚感舒适，让你轻松迈步。
- 显示颜色： 矿物青/白色/黑
- 款式： IQ3417-300
Air Jordan 1 Low G Spiked
¥1,399
Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋将经典运动鞋元素从篮球场带到高尔夫球场。外底采用可拆卸鞋钉和匠心抓地设计，塑就出众抓地力，助你轻松挥杆。足底 Air 缓震配置，脚感舒适，让你轻松迈步。
出众抓地
七颗可拆卸塑料鞋钉和灵感源自元年款 AJ1 的匠心外底设计，铸就出色抓地力，助你轻松驾驭赛场。
Air 缓震技术
后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。
经典再现
皮革鞋面，再现经典外观。
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 矿物青/白色/黑
- 款式： IQ3417-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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