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Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋 - 矿物青/白色/黑

Air Jordan 1 Low G Spiked

男/女高尔夫球鞋

¥1,399
矿物青/白色/黑
校园红/白色/黑
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Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋将经典运动鞋元素从篮球场带到高尔夫球场。外底采用可拆卸鞋钉和匠心抓地设计，塑就出众抓地力，助你轻松挥杆。足底 Air 缓震配置，脚感舒适，让你轻松迈步。


  • 显示颜色： 矿物青/白色/黑
  • 款式： IQ3417-300

Air Jordan 1 Low G Spiked

¥1,399

Air Jordan 1 Low G Spiked 男/女高尔夫球鞋将经典运动鞋元素从篮球场带到高尔夫球场。外底采用可拆卸鞋钉和匠心抓地设计，塑就出众抓地力，助你轻松挥杆。足底 Air 缓震配置，脚感舒适，让你轻松迈步。

出众抓地

七颗可拆卸塑料鞋钉和灵感源自元年款 AJ1 的匠心外底设计，铸就出色抓地力，助你轻松驾驭赛场。

Air 缓震技术

后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。

经典再现

皮革鞋面，再现经典外观。

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 矿物青/白色/黑
  • 款式： IQ3417-300

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