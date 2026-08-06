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Air Jordan 1 Low Game Time GS
大童运动童鞋
¥599
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此配色当前无货
Air Jordan 1 Low Game Time GS 大童运动童鞋以经典运动鞋为蓝本，彰显 Jordan 历史和传统。皮革与合成材质鞋面结合经典低帮版型，巧搭彩色织物材质，塑就非凡触感。
- 显示颜色： 白色/轨道蓝/深藏青/闪电深红
- 款式： CV4892-100
Air Jordan 1 Low Game Time GS
¥599
经典配色，出众设计
Air Jordan 1 Low Game Time GS 大童运动童鞋以经典运动鞋为蓝本，彰显 Jordan 历史和传统。皮革与合成材质鞋面结合经典低帮版型，巧搭彩色织物材质，塑就非凡触感。
其他细节
- 后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 皮革、合成材质和织物组合鞋面，实现出色耐穿性
- 加垫鞋口和鞋舌设计，营造舒适感受
产品细节
- 显示颜色： 白色/轨道蓝/深藏青/闪电深红
- 款式： CV4892-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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