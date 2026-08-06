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Air Jordan 1 Low Game Time GS 大童运动童鞋 - 白色/轨道蓝/深藏青/闪电深红

Air Jordan 1 Low Game Time GS

大童运动童鞋

¥599

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Air Jordan 1 Low Game Time GS 大童运动童鞋以经典运动鞋为蓝本，彰显 Jordan 历史和传统。皮革与合成材质鞋面结合经典低帮版型，巧搭彩色织物材质，塑就非凡触感。


  • 显示颜色： 白色/轨道蓝/深藏青/闪电深红
  • 款式： CV4892-100

Air Jordan 1 Low Game Time GS

¥599

经典配色，出众设计

Air Jordan 1 Low Game Time GS 大童运动童鞋以经典运动鞋为蓝本，彰显 Jordan 历史和传统。皮革与合成材质鞋面结合经典低帮版型，巧搭彩色织物材质，塑就非凡触感。

其他细节

  • 后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 皮革、合成材质和织物组合鞋面，实现出色耐穿性
  • 加垫鞋口和鞋舌设计，营造舒适感受

产品细节

  • 显示颜色： 白色/轨道蓝/深藏青/闪电深红
  • 款式： CV4892-100

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