Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。