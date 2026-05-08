第 1 张图片，共 10 张图片
Air Jordan 1 Low Method of Make
女子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心之作，助你尽显非凡型格。层叠鞋面的细条纹设计和鞋舌处的领带式装饰细节灵感源自正装，搭配经典 Jordan 风格覆面，塑就出众外观。
- 显示颜色： 黑/帆白/氢蓝/黑
- 款式： IR7554-001
Air Jordan 1 Low Method of Make
10% 折让
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心之作，助你尽显非凡型格。层叠鞋面的细条纹设计和鞋舌处的领带式装饰细节灵感源自正装，搭配经典 Jordan 风格覆面，塑就出众外观。
其他细节
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造轻盈回弹的缓震体验
- 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选
- 合成材质及织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/帆白/氢蓝/黑
- 款式： IR7554-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。