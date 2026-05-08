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Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋 - 黑/帆白/氢蓝/黑

Air Jordan 1 Low Method of Make

女子运动鞋

10% 折让

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心之作，助你尽显非凡型格。层叠鞋面的细条纹设计和鞋舌处的领带式装饰细节灵感源自正装，搭配经典 Jordan 风格覆面，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 黑/帆白/氢蓝/黑
  • 款式： IR7554-001

Air Jordan 1 Low Method of Make

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Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心之作，助你尽显非凡型格。层叠鞋面的细条纹设计和鞋舌处的领带式装饰细节灵感源自正装，搭配经典 Jordan 风格覆面，塑就出众外观。

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造轻盈回弹的缓震体验
  • 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选
  • 合成材质及织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/帆白/氢蓝/黑
  • 款式： IR7554-001

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