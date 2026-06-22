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Air Jordan 1 Low Method of Make
女子运动鞋
¥1,049
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。
- 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
- 款式： IW2026-110
Air Jordan 1 Low Method of Make
¥1,049
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。
其他细节
- 织物与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 可拆卸装饰性流苏设计鞋舌
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
- 款式： IW2026-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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