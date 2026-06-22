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Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋 - 浅土褐/黑/温和灰绿/白色

Air Jordan 1 Low Method of Make

女子运动鞋

¥1,049
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Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。


  • 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
  • 款式： IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

¥1,049

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。

其他细节

  • 织物与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡棉中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 可拆卸装饰性流苏设计鞋舌
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
  • 款式： IW2026-110

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