Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以出众辨识度的 AJ1 Low 为蓝本，融入鲜明的运动鞋风格。合成材质搭配织物拼接和可拆卸装饰性流苏设计鞋舌，营造出层次丰富的外观。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。

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