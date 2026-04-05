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Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋 - 暗队红/金属银/椰奶色/暗队红

Air Jordan 1 Low Method of Make

女子运动鞋

23% 折让

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以匠心设计焕新演绎经典 AJ1 鞋款，打造高辨识度的前卫造型。奢华皮革搭配透气织物拼接，呈现丰富层次感。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。


  • 显示颜色： 暗队红/金属银/椰奶色/暗队红
  • 款式： HQ2186-600

Air Jordan 1 Low Method of Make

23% 折让

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以匠心设计焕新演绎经典 AJ1 鞋款，打造高辨识度的前卫造型。奢华皮革搭配透气织物拼接，呈现丰富层次感。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 显示颜色： 暗队红/金属银/椰奶色/暗队红
  • 款式： HQ2186-600

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